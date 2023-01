Germania, arrestato iraniano accusato di pianificare attacco chimico

Gli investigatori antiterrorismo hanno arrestato un uomo iraniano di 32 anni a Castrop-Rauxel, nella zona nord-occidentale della Ruhr, in Germania, accusato di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica. L'uomo è sospettato di aver ottenuto le tossine cianuro e ricina, hanno detto oggi il pubblico ministero di Düsseldorf e la polizia di Recklinghausen e Münster. È stato arrestato insieme ad un altro uomo. Secondo l'emittente pubblica regionale Wdr, i due arrestati sono fratelli. Non hanno opposto resistenza. La ricina è altamente tossica ed è ufficialmente elencata in Germania tra le armi biologiche.

Gli investigatori hanno perquisito l'alloggio del 32enne a Castrop-Rauxel intorno alla mezzanotte di sabato. Molti indossavano tute protettive. Una vasta area intorno è stata transennata, dispiegato un grande contingente di agenti di polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza.

Le prove sono state collocate in contenitori blu e portate in un sito di decontaminazione allestito dai vigili del fuoco, secondo la Dpa. "L'imputato è sospettato di aver preparato un grave atto di violenza pericoloso per lo Stato", hanno detto gli inquirenti.

Secondo Bild, la polizia federale criminale BKA ha tenuto d'occhio gli uomini per giorni, dopo aver ricevuto un avvertimento da una "agenzia di intelligence amica". Un precedente caso di ricina a Colonia quattro anni fa ha portato a lunghe pene detentive. Anche in quel caso, era arrivata una soffiata da un'agenzia di intelligence straniera, dopo che erano state acquistate grandi quantità di tossina. Le autorità stimarono all'epoca che una bomba piena di sfere d'acciaio e ricina avrebbe potuto uccidere 200 persone.