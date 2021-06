Germania, attacco con il coltello: 3 morti e 6 feriti

Diverse persone sono state accoltellate nel centro della città meridionale tedesca di Wurzburg in un attacco che ha provocato vittime e feriti. Lo rende noto la polizia. Secondo la Bild ci sarebbero tre morti e sei feriti. L'assalitore è stato catturato. L'aggressore è stato fermato dagli agenti che hanno usato le armi da fuoco e lo hanno colpito a un ginocchio. Alcuni dei feriti, secondo quanto riporta la Bild, sarebbero gravi. Al momento non c'è più alcun pericolo per la popolazione, ha riferito la polizia. Le aree del centro città restano bloccate. Al momento non è emerso nulla sui motivi dell'aggressione: l'uomo avrebbe colpito a caso i passanti.



Le forze speciali tedesche hanno arrestato, inoltre, ieri un uomo sospettato di pianificare un attentato terroristico islamista. Il 21enne è stato fermato ieri mentre cercava di entrare in Germania proveniente dalla Francia. Il sospetto voleva acquistare un fucile in Germania, hanno inoltre reso noto le stesse fonti, senza fornire dettagli sull'obiettivo dell'attacco. L'uomo, residente in Francia, aveva ricevuto e divulgato informazioni e istruzioni sulla fabbricazione di ordigni artigianali.