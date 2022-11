Alcuni sono entrati in bicicletta, altri a piedi

Un gruppo di ecoattivisti del movimento 'Last generation' ha bloccato l'aeroporto di Berlino, che ha dovuto sospendere i voli. Lo riferiscono i media tedeschi, secondo cui alcuni attivisti per il clima sono riusciti a entrare nell'aeroporto in bicicletta, mentre gli altri a piedi. La polizia sarebbe stata avvertita poco prima della protesta della loro azione.