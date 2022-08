Germania, bimba napoletana muore schiacciata da statua albergo

Una bimba di 7 anni di Napoli è morta a Monaco di Baviera in Germania. La piccola, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Roma, è stata colpita da una statua di marmo nel salone centrale dell'albergo nel quale si trovava insieme ai genitori, entrambi avvocati.

La bimba è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Si attende ora l'esecuzione dell'autopsia per riportare la salma in Italia.