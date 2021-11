Germania, bonus Covid da 1.300 euro a dipendenti pubblici

In Germania bonus Covid per i dipendenti pubblici dei Lander tedeschi. Il contributo straordinario da 1.300 euro, esentasse, servirà per coprire le necessità, emerse dopo lo scoppio della pandemia e si accompagnerà a un aumento salariale del 2,8 per cento. L'accordo - giunto all'alba di oggi dopo trattative durante per tutto il fine settimana - segue la minaccia di iniziative sindacali da parte dei dipendenti di ospedali universitari, asili nido, scuole, dipartimenti di polizia e amministrazioni.

Il presidente del sindacato Verdi Frank Werneke, ha definito l'accordo "rispettabile": la richiesta iniziale era di un aumento di stipendio di almeno 150 euro al mese, pari a circa il 5 per cento di incremento, richiesta che per i lavoratori del settore sanitario era salita a 300 euro. I Lander avevano definito 'irrealistiche' visto che avrebbe aumentato la spesa legata alla pandemia.