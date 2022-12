Germania eliminata, tv Qatar saluta e sfotte - Video

La Germania viene eliminata dai Mondiali 2022 e la tv del Qatar sfotte la nazionale tedesca. In studio, tutti o quasi salutano la Mannschaft, out dopo il girone, con una mano davanti alla bocca: il riferimento è ovviamente al gesto che i giocatori della Germania hanno compiuto prima della gara d'esordio ai Mondiali, persa 2-1 contro il Giappone. I calciatori tedeschi hanno protestato per il no della Fifa all'utilizzo della fascia con i colori della bandiera Lgbtq+.