Germania, il saluto di Angela Merkel

"In 16 anni messa alla prova come cancelliere ed essere umano" ha detto alla cerimonia di fine mandato. Il passaggio del testimone a Olaf Scholz la settimana prossima

Auguro alla futura coalizione, guidata da Olaf Scholz "tutto il meglio, il meglio della fortuna e molto successo". A dirlo questa sera la cancelliera tedesca Angela Merkel durante la cerimonia di saluto alle forze armate, cui era presente Scholz, che la settimana prossima le succederà alla guida del governo federale della Germania.

"I miei 16 anni da cancelliera sono stati pieni di eventi e di sfide. Mi hanno messa alla prova sia come cancelliera che come essere umano. allo stesso tempo mi hanno dato un senso di appagamento", ha detto Merkel. La cancelliera ha ricordato i difficili momenti della crisi finanziaria ed economica nel 2008 e di quella dei migranti nel 2015, che hanno chiarito "quanto le istituzioni e gli strumenti internazionali siano indispensabili per poter affrontare le grandi sfide del nostro tempo, cambiamenti climatici, digitalizzazione e migrazioni".

E infine ha ricordato che "la nostra democrazia vive anche del fatto che trova il suo limite là dove odio e violenza vengono considerati legittimi mezzi di imporre i propri interessi".

La Bundeswehr ha salutato la cancelliera con la "Grosse Zapfenstreich", maggior onore militare concesso alle autorità civili, le cui origini risalgono al XVI secolo. La cerimonia, stasera con un numero ristretto di ospiti causa covid, si svolge sempre dopo il tramonto, con una sfilata al lume delle torce e diversi brani musicali, fra cui l'inno nazionale. Alcuni dei brani sono stati scelti personalmente da Merkel: un inno religioso, "Grosser Gott, wir loben Dich" (Gran Dio, noi ti lodiamo), così come la canzone del 1992 "Fur mich soll's rote Rosen regnen" (Piovano rose rosse per me) di Hildegard Knef.

Ma la cancelliera ha scelto anche le note di una canzone punk: "Du hast den Farbfilm vergessen" (Hai dimenticato la pellicola a colori), un brano di Nina Hagen che nel 1974 ebbe grande successo in Germania est, dove allora viveva una giovane Angela Merkel ventenne.