Germania, Laschet si scusa per aver scherzato nei luoghi colpiti da alluvione

"Il destino delle persone che sono state colpite per noi è importante. Per questo mi rammarico enormemente per l'impressione suscitata dalla situazione colloquiale. E' stato inappropriato e mi scuso". Così Armin Laschet, il candidato cancelliere della Cdu alle prossime elezioni per decidere il successore di Angela Merkel, si è scusato su Twitter per l'imbarazzante fotografia, che lo mostra ridere e scherzare con altre persone mentre in primo piano il presidente Frank-Walter Steinmeier parla in una località colpita dalle alluvioni che hanno provocato almeno 156 morti.

Le scuse del leader della Cdu arrivano dopo che Lars Klingbeil, segretario generale della Spd, ha definito il suo comportamento "sconvolgente e privo di decenza".