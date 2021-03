Chi arriverà in Germania in aereo dovrà sottoporsi al test del coronavirus. Il nuovo provvedimento entra in vigore alla mezzanotte di domenica, ha reso noto il ministero della Salute. Alcune anticipazioni avevano riferito di un obbligo di test già a partire da domani, ma il ministero ha deciso di concedere maggior tempo a compagnie aeree e passeggeri per organizzarsi.