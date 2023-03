Germania, persone in ostaggio in una farmacia di Karlsruhe

Dispiegamento massiccio di agenti a Karlsruhe, nel sudovest della Germania, per una presa di ostaggi in una farmacia. Le forze dell'ordine hanno stabilito un contatto con il sequestratore che avrebbe chiesto un riscatto di oltre un milione di Euro. Lo scrive la Bild, citando la 'Stuttgarter Nachrichten'. Diverse persone sarebbero tenute in ostaggio in una farmacia nel centro di Karlsruhe, secondo la polizia. Tutti gli ostaggi sono fisicamente illesi, secondo le ultime informazioni disponibili. Lo rende noto la Dpa, sottolineando che non si conosce il numero dei sequestratori. Un'ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell'ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall'operazione.