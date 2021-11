Germania, Scholz favorevole a vaccino obbligatorio

Olaf Scholz è favorevole alla vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus. Il prossimo cancelliere tedesco ha espresso la sua posizione nel corso del vertice con la cancelliera uscente Angela Merkel e i presidenti dei lander tedeschi, dedicato all'emergenza sanitaria. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Bild, Scholz ha detto che come membro del Bundestag voterà a favore del provvedimento, se questo verrà portato all'attenzione dell'Aula. Il cancelliere in pectore si è anche detto favorevole ad un provvedimento che vieti ai non vaccinati l'accesso a tutti gli esercizi commerciali non essenziali.