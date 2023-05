Germania, spari in fabbrica Mercedes: un morto

Spari in una fabbrica della Mercedes Benz in Germania. Lo ha riferito un portavoce della polizia, che parla di un morto e di un ferito grave nell'impianto 56 di Sindelfingen, nel sudovest del Paese. Il responsabile della sparatoria è stato arrestato, ha detto il portavoce della polizia tedesca citato dalla Bild. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli di quanto avvenuto nella fabbrica dove viene assemblata la classe S.

La sparatoria "è avvenuta intorno alle 7.45", non ci sono ulteriori dettagli, ma la situazione è ora "sotto controllo", ha affermato la portavoce della polizia di Ludwigsburg Yvonne Schachte. Decine di agenti sono sul posto. "Un morto, un ferito grave, colpevole arrestato. Non c'è più alcun pericolo per i dipendenti dello stabilimento", ha quindi spiegato la polizia di Ludwigsburg in un tweet.