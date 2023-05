Geronimo La Russa eletto Presidente del Comitato Regionale degli Automobile Club della Lombardia

Il Comitato regionale degli Automobile Club della Lombardia con voto unanime ha eletto presidente Geronimo La Russa (presidente di AC Milano) e vicepresidente Andrea Mariani (presidente AC Sondrio).

La Russa subentra ad Aldo Bonomi e torna a un rappresentante di Milano dopo oltre 15 anni.

"Voglio ringraziare il presidente Aldo Bonomi per l'eccellente lavoro svolto nel suo mandato e i colleghi presidenti che compongono questo organismo per la fiducia che mi hanno accordato", ha affermato Geronimo La Russa.

"Il ruolo del Comitato regionale degli Automobile Club della Lombardia sarà fondamentale per monitorare con studi e ricerche lo stato delle infrastrutture e per sostenere la programmazione e l’ottimale gestione di opere indispensabili per una mobilità efficiente, anche in occasione di grandi eventi come l’ormai imminente appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026.

Le Olimpiadi permetteranno alla nostra Regione di essere al centro dell'attenzione mondiale e sarà una grande vetrina per promuovere le eccellenze del territorio. Mettiamo quindi a disposizione tutte le nostre competenze, sia nel campo dell'organizzazione di grandi eventi sportivi sia in materia di mobilità per l’ottimale gestione dell’accessibilità. Per quanto riguarda il Motorsport, il Comitato, in sintonia con il CONI e le altre istituzioni territoriali, intende valorizzare e promuovere le gare organizzate in Lombardia che vantano un grande prestigio riconosciuto a livello internazionale", ha concluso il presidente La Russa.