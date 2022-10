Gespi: cosa facciamo per la Green Economy e sostenibilità ambientale

Milano, 27 Ottobre 2022 - In Italia, il ruolo di alcune aziende per risulta oggi più che mai determinante per quanto riguarda Green Economy e sostenibilità ambientale. Nel nostro Paese operano infatti imprese come Gespi che portano avanti da diversi anni progetti ed attività incentrate proprio sulla tutela dell’ambiente e sul concetto di green economy. Parliamo di realtà che non si limitano ad operare nel settore della termovalorizzazione e del recupero energetico, ma partecipano anche attivamente ad iniziative e progetti di ampio respiro.

In tale quadro si inserisce la collaborazione di Gespi Srl con il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, che da anni ormai segue il filo conduttore della ricerca scientifica applicata alla tutela ambientale e alle nuove sfide del futuro. Come molti sapranno, Ge.s.p.i. è un’azienda di Punta Cugno specializzata da decenni nel settore della gestione di impianti per la termovalorizzazione di rifiuti pericolosi e non. Parliamo di una realtà che si è spesso distinta su questo fronte, dimostrando un grande impegno per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale e della Green Economy.

Ge.s.p.i. alla Notte dei Ricercatori di Catania

Gespi collabora ormai da anni con il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, partecipando alla Notte dei Ricercatori. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, coinvolge ogni anno migliaia di istituzioni di ricerca in tutti i Paesi europei ed occupa un posto assai rilevante nel panorama internazionale. Si tratta infatti di un’occasione d’incontro che consente ai soggetti coinvolti di condividere progetti di straordinaria rilevanza dal punto di vista scientifico. Gespi, insieme al Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, ha sempre partecipato alla Notte dei Ricercatori con grande entusiasmo. In particolare, il progetto al quale ha aderito nelle scorse edizioni era relativo alla Green Economy: un ambito particolarmente caro a Gespi. L’azienda di di Augusta in C.da Punta Cugno infatti continua ad essere uno dei maggiori attori nel panorama nazionale per quanto attiene la termovalorizzazione e la gestione responsabile dei rifiuti in ottica sostenibile.

Il programma della Notte dei Ricercatori 2022 è ancora in fase di definizione, ma presto saranno resi noti tutti i progetti della nuova edizione. La Ge.s.p.i. di Augusta sarà ancora una volta presente, accanto al Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, confermandosi un punto di riferimento nell’ambito della Green Economy.

Gespi: azienda leader nella termovalorizzazione

Ge.s.p.i. di Punta Cugno è un’azienda leader nel settore della gestione di impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti: un punto di riferimento a livello nazionale, che vanta strumenti di ultimissima generazione e certificazioni di alto livello. Gespi dispone di attrezzature e di una rete logistica all’avanguardia, in grado di gestire la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti provenienti da numerosi stabilimenti produttivi. L’azienda è nata nel 1984 dall’esperienza della Cooperativa Unione Marinara ed opera anche nel settore dei servizi portuali. Sono tuttavia la tutela dell’ambiente e la gestione dei rifiuti ad occupare un posto di rilievo nelle attività di Gespi.

L’impianto di termovalorizzazione dell’azienda risulta completamente in linea con gli obiettivi europei di efficientamento energetico ed economia circolare e sfrutta una tecnologia unica in Italia, in grado di offrire significativi vantaggi. Le scorie prodotte sono infatti estratte a secco da una griglia, che ne ottimizza il processo di ossidazione. Ciò consente di ridurre i consumi idrici del 70%, diminuire il quantitativo di scorie del 50%, incrementare l’energia elettrica prodotta del 30% e recuperare la frazione ferrosa presente nelle scorie stesse.

Il recupero di energia elettrica mediante l’impianto di termovalorizzazione Gespi ha permesso di risparmiare ben 2.088 TEP di energia primaria e di soddisfare il fabbisogno annuo di 4.500 famiglie, il tutto evitando la produzione di 5.929 tonnellate di anidride carbonica. L’impianto di termovalorizzazione Gespi rappresenta dunque una risorsa preziosa in ottica sostenibile e si inserisce nella Green Economy occupando un ruolo di primaria importanza.

L’azienda ha adottato un sistema integrato per la gestione ambientale, la qualità e la gestione della sicurezza. Tutti i sistemi di Ge.s.p.i. sono certificati RINA secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e risultano dunque in linea con i criteri europei più aggiornati. Parliamo insomma di una realtà seria, che opera ormai da decenni in modo impeccabile rispettando gli standard previsti.

L’impegno di Gespi in ambito sociale

L’azienda Gespi di Augusta in C.da Punta Cugno collabora ormai da anni con il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania partecipando alla Notte dei Ricercatori. L’iniziativa europea non è tuttavia l’unica alla quale ha preso parte Gespi negli scorsi anni: parliamo infatti di una realtà che continua a dimostrare un grandissimo impegno in ambito sociale. Per Ge.s.p.i. il confronto ed il costante aggiornamento rappresentano aspetti fondamentali, proprio perché l’azienda è consapevole di quanto sia importante l’apertura al futuro, l’adozione di tecnologie all’avanguardia che siano in grado di apportare benefici a livello di gestione dei rifiuti e tutela del territorio.

Negli scorsi anni Gespi ha partecipato, oltre che alla Notte dei Ricercatori, anche alle varie edizioni di Ecomondo che rappresenta il punto di riferimento per la transizione ecologica e l’innovazione dei servizi ambientali. L’azienda è dunque attiva, non solo per garantire ai clienti un servizio sempre ineccepibile ma anche per migliorarsi ed evolversi di anno in anno, raggiungendo standard elevatissimi.

Gespi: sempre in prima linea per la tutela dell’ambiente

Gespi è un’azienda che occupa un posto rilevante nel panorama nazionale. Da un lato, grazie all’impianto di termovalorizzazione gestisce lo smaltimento di rifiuti pericolosi provvedendo al recupero di energia mentre dall’altro porta avanti iniziative a livello territoriale. Parliamo insomma di un’azienda che continua a porsi in prima linea quando si tratta di tutela dell’ambiente e di tecnologie che consentano di ridurre in modo notevole l’impatto sul Pianeta.

Gespi si conferma dunque, anno dopo anno, una realtà particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale e alla Green Economy: tematiche che oggi più che mai occupano un posto di primo piano nello scenario nazionale ed internazionale.

