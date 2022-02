Gestione della flotta aziendale: perché usare un sistema di localizzazione 4.0

Monza, 14 Febbraio 2022 - La gestione della flotta aziendale può essere oggi ottimizzata mediante un sistema di rilevamento veicoli di ultima generazione, sempre più richiesto da parte di quelle realtà orientate all’Industry 4.0. Nell’ottica di un’ottimizzazione delle risorse infatti, un software specifico di rilevamento veicoli può offrire notevoli vantaggi, portando l’azienda a crescere non solo dal punto di vista organizzativo ma anche economico. Vediamo però nel dettaglio come funziona un sistema di localizzazione flotte aziendali e quali benefici può portare.

Come funziona il sistema di rilevamento veicoli

Un sistema aggiornato di rilevamento veicoli sfrutta dispositivi GPS che vengono montati su ogni mezzo ed inviano il segnale ad un ricevitore satellitare. Questo è connesso con un software, in grado di ricevere i dati, elaborarli ed immagazzinarli per renderli utilizzabili al responsabile del parco mezzi. È bene precisare che i moderni localizzatori satellitari oggi non si limitano a registrare le posizione dei veicoli. Sono in grado di rilevare molte altre informazioni, utili per una gestione ottimizzata della flotta aziendale. Si tratta dunque di un sistema integrato, che consente di gestire il parco mezzi al meglio mediante tecnologie di ultima generazione che riducono al minimo il lavoro manuale.

Quali sono i vantaggi di un sistema di tracciamento veicoli

Al giorno d’oggi sono sempre di più le aziende che scelgono di adottare un sistema di tracciamento veicoli, perché effettivamente è in grado di offrire vantaggi significativi.

Innanzitutto, grazie alla geolocalizzazione i responsabili del parco mezzi hanno la possibilità di monitorare sempre, in tempo reale, la posizione di tutti i veicoli aziendali e sapere dunque dove si trovano in qualsiasi momento. Questo si traduce in un maggior controllo e in una maggiore efficienza nel gestire eventuali imprevisti.

Se il software utilizzato offre informazioni sul traffico, è possibile inoltre avere delle stime più accurate sugli orari di arrivo dei mezzi ed eventualmente modificare il percorso del conducente qualora fossero notificati ingorghi lungo il tragitto abituale.

Utilizzare un software di tracciamento veicoli consente anche di ottenere una prova di consegna qualora fosse necessaria, nonché di monitorare il tempo trascorso con i clienti.

Non solo: grazie a questo sistema è possibile avere un riscontro sul comportamento dei conducenti e sul loro stile di guida, in modo da pianificare eventuali interventi formativi se dovesse essere necessario per migliorarne le performance.

In sostanza, adottare un software di tracciamento mezzi completo significa per il responsabile della flotta aziendale avere un maggior controllo e pianificare gli spostamenti al meglio, ottimizzando le risorse ed evitando inconvenienti.

Il tracciamento veicoli come soluzione per l’Industry 4.0

Ad oggi avere un sistema di tracciamento della flotta aziendale non è più un optional ma una vera e propria necessità per tutte quelle realtà orientate all’Industry 4.0. Ottimizzare ogni processo adottando tecnologie di ultima generazione significa d’altronde guardare al futuro ed aumentare la produttività in modo notevole. Molte aziende lo hanno già compreso: si tratta di un investimento sicuramente importante, la cui spesa si può tuttavia ammortizzare nel giro di poco tempo, proprio grazie agli evidenti vantaggi che si ottengono anche in termini di produttività e guadagni.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl