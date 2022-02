Gestione 'green' dei boschi, nel 2021 in aumento del 10%

Il 2021 ha visto un aumento del 10% degli ettari di boschi gestiti in modo sostenibile (con un’attenzione sempre più forte verso la verifica degli impatti su fattori come acqua, suolo, biodiversità, stoccaggio dell’anidride carbonica e funzioni turistico-ricreative e culturali) e del 12,2% delle certificazioni di filiera (carta, arredo, imballaggi e fashion). E' quanto emerge dai dati 2021 di Fsc Italia, organizzazione no profit che si occupa a livello globale delle attività forestali sostenibili.

In Italia le foreste certificate superano i 75 mila ettari

Sono 75.213,99 gli ettari attualmente certificati secondo gli standard Fsc nel nostro Paese (su un totale di 11 milioni di ettari, dati Inventario Nazionale delle Foreste): l’aumento, rispetto all’anno precedente, sfiora il 10% e si tratta della percentuale più alta degli ultimi tre anni. Fra gli ultimi ingressi, anche foreste nel Sud Italia e nelle Isole, sia con proprietà pubbliche medio-grandi che con realtà private medio-piccole.

"Accanto a realtà forestali più tradizionali, nel 2021 si è assistito ad un forte interesse per la certificazione Fsc da parte di realtà coinvolte nella sughericoltura, che possono contribuire a rendere più sostenibile non solo il settore vinicolo, ma anche quelli della moda e della bioedilizia", conferma il direttore di Fsc Italia, Diego Florian.

Boschi certificati e filiere produttive

Sono aumentati del 12,2% nell’ultimo anno i certificati di filiera Fsc: al 31 dicembre 2021 sono 3.178 e fanno riferimento alla cosiddetta Catena di Custodia (CoC); l’aumento è stato più alto degli anni precedenti, quando si attestava intorno al 10%. Sono oltre quattromila in Italia i siti produttivi coinvolti e Fsc risulta essere il marchio di certificazione forestale più conosciuto - sottolinea l'organizzazione - con una brand awareness del 70%, cresciuta di dieci punti percentuali in quattro anni (fonte: Ricerca Globescan sul marchio Fsc, 2021).

I settori merceologici con i maggiori incrementi si riconfermano quello del packaging (1.210 certificazioni totali, +17% rispetto al 2020 e 176 nuove certificazioni); dell’arredamento per interni ed esterni (608 certificazioni totali, +14% in un anno e un record di 99 nuove certificazioni nel 2021), del tessile (130 certificazioni totali , +39,7% e un incremento di 37 unità rispetto al 2020). Nel 2021 sono state 111 le realtà che hanno usufruito della licenza a scopo promozionale dei marchi Fsc, con 28 nuovi contratti siglati e un incremento a valore del 44% rispetto all’anno precedente. Tra i settori maggiormente attivi si confermano l’agroalimentare, il retailer, la cosmesi, il settore parafarmaceutico, gli studi di consulenza e le Ong.

Foreste certitificate nel mondo

Sono poco più di 230 milioni gli ettari di foresta certificata Fsc nel mondo, in aumento di quasi 9 milioni rispetto al 2020; tra i Paesi con maggior estensione certificata troviamo Russia, Canada, Svezia e Stati Uniti; in Europa, oltre a Svezia, spiccano Polonia, Romania e Bulgaria, per un totale di oltre 56 milioni di ettari (un terzo dell’intera copertura forestale europea). Sono invece 1.810 i gestori, i proprietari e gli operatori forestali certificati nel mondo (+4%) in 82 Paesi; il numero dei certificati di Catena di Custodia sale invece a 50.185 (+12%), distribuiti in quasi 140 Paesi, con l’Italia che rimane al primo posto nei Paesi dell’Unione Europea per numero di certificati di filiera.