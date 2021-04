Gf Vip, appello social di Selvaggia Roma: "Convincete Signorini a farmi rientrare"

“Ciao ragazzi!!! Avete sentito che sta ripartendo la macchina del Gf Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande @alfosignorini mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che avreste voluto che io rientrassi allora aiutatemi a chiedere ad @alfosignorini di poter rientrare nella casa nella prossima edizione!!!! Commentate in tantissimi sotto questo post taggando alfosignorini e chiedendogli di farmi rientrare...". Con queste parole su Instagram la giovane influencer Selvaggia Roma, che non è nuova a particolari contest sui social e che in questo caso ha addirittura messo in palio un aperitivo con lei per il commento più convincente e particolare, ha voluto manifestare senza tanti giri di parole ai suoi supporters e ad Alfonso Signorini la sua grande voglia di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip, forte anche del fatto di non avere mai nascosto la sua grande delusione per essere uscita dall’ultima edizione dopo solo un mese.

“Sono uscita dopo solo quattro settimane proprio quando mi ero quasi ambientata e avrei potuto cominciare a dare molto e appena uscita, ma ancora oggi, molte persone mi dicono che avrebbero voluto vedermi di più nella casa. Spero che Alfonso mi dia questa opportunità, ne sarei felicissima e in fondo non sarebbe la prima volta che un concorrente fa più di un edizione”, ha dichiarato Selvaggia Roma all'Adnkronos. Per ora nessuna risposta è arrivata da Alfonso Signorini ma in fondo la prossima edizione del reality è ancora lontana e, mentre più di un milione di followers rimarrà con il fiato sospeso in attesa di una sua replica, lui avrà tutto il tempo di pensarci.