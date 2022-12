Gf Vip, bufera social contro Fiordelisi preferita dal pubblico

Bufera social contro il 'Gf Vip' dopo il televoto di ieri sera, che ha visto trionfare Antonella Fiordelisi, incoronata la concorrente preferita dal pubblico a casa. Al grid o #televototruccato gli spettatori su Twitter invocano l’intervento del Codacons, chiedendo di verificare la correttezza dei risultati del televoto, a loro avviso 'truccato'. Sotto accusa la produzione del programma, accusata di fare dei 'magheggi' e lo stesso Alfonso Signorini, per molti utenti 'complice' del verdetto di ieri sera. A scatenare l'ira social i sondaggi riportati su Twitter da molti spettatori del programma di Canale 5 che vedevano, in prossimità della chiusura delle votazioni, in netto vantaggio Oriana Marzoli. Su Twitter c’è persino chi insinua che, per colmare il vantaggio della Marzoli, siano stati usati i bot. A gettare ombra sulla validità del televoto anche Giulia Salemi che ieri sera in studio di fronte a Signorini aveva fatto presente che nessuno su Twitter era dalla parte di Antonella e che anche a lei questo risultato sembrava piuttosto ''bizzarro''. ''Antonella preferita quando è la più odiata, ha tutto il pubblico contro ma andate affan...non ho mai visto un concorrente così protetto che schifooooo'', scrive indignata una utente su Twitter. Per ora ne' la produzione del programma ne' Mediaset hanno replicato alle accuse e l’hashtag 'televoto truccato' è volato in tendenza su Twitter.

(di Alisa Toaff)