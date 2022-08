Ghedini, Marina Berlusconi "sconvolta, perdo amico vero"

"Sono sconvolta. Il nostro gruppo perde un punto di riferimento insostituibile, un consigliere acuto, leale, attento, un professionista di altissimo valore cui tanto dobbiamo essere grati. Io perdo anche un amico, un amico vero, prezioso, sincero, affettuoso, sempre disponibile. Ma questo non è il momento delle parole. È il momento del raccoglimento e della partecipazione al dolore straziante della moglie Monica e del figlio Giuseppe, i due grandi amori della sua vita così crudelmente breve". Lo scrive, in una nota di cordoglio per la morte di Niccolò Ghedini, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest.