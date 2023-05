Ghostwire: Tokyo esce su Xbox, anche su Game Pass

Bethesda Softworks ha pubblicato su Xbox Series X|S e Xbox Game Pass il gioco d’azione e avventura soprannaturale Ghostwire: Tokyo di Tango Gameworks. L'ultima opera del game director Shinji Mikami è stato pubblicato l'anno scorso su PC e PS5, ottenendo una buona accoglienza dalla critica. Inoltre, Tango Gameworks ha pubblicato su tutte le piattaforme (PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC) l’aggiornamento Il filo del ragno, che introduce una modalità di gioco inedita, nuove aree da esplorare, filmati di storia estesi e maggiori opzioni di combattimento. La pubblicazione su Xbox di Ghostwire: Tokyo includerà tutti gli aggiornamenti apportati al gioco dalla sua uscita originale, oltre all’aggiornamento Il filo del ragno. Tutti i giocatori potranno provare i nuovi contenuti, tra cui la modalità di gioco Il filo del ragno, nuove aree da esplorare, nuovi nemici da affrontare e nuove abilità per affrontarli. Inoltre, questo aggiornamento contiene una serie di correzioni alla fruibilità.

Shinji Mikami, game designer giapponese che ha fondato Tango Gameworks, poi acquistata da Bethesda Softworks, lascerà la compagnia nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il senior vice president di Bethesda Todd Vaughn in una mail inviata a tutta l'azienda nelle scorse ore. Mikami, che ha lavorato in Capcom per 16 anni e ha creato il franchise Resident Evil, ha fondato Tango Gameworks nel marzo del 2010. Sotto l'etichetta ha realizzato il franchise The Evil Within, questo Ghostwire: Tokyo e il più recente Hi-Fi Rush, che Vaughn definisce come uno dei lanci più di successo nella storia di Bethesda (che è stata nel frattempo acquistata da Microsoft).