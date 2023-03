Giada tra leggerezza e sovrapposizioni

Luci e ombre, impressioni e rifrazioni. Ma anche un lavoro certosino fatto su leggerezza e sovrapposizioni. Parte dalla connessione tra natura e cultura la collezione di Giada per il prossimo autunno inverno, vista attraverso gli occhi di Gabriele Colangelo. Lo stilista esplora il mondo delle ombre, delle impressioni e delle rifrazioni: il modo in cui la luce interagisce con la materia. In passerella cappotti in maglia con effetti di sovrapposizione mettono in evidenza le spalle mentre le mantelle avvolgono il corpo, e pizzi irregolari creano impalpabili giochi di ombre su tutta la figura.

Focus sulla materia: dalel plissettature metalliche agugliate con cashmere, ai velluti devorè con effetti degradè, gli abiti, lunghi o corti, sono protagonisti, e così la maglia. La palette spazia dai toni del bianco, del nero, del beige, con accenti di grigio ametista e tocchi di mandarino. Lato texture fluiscono dal cashmere e lana, al velluto, alla seta metallizzata, alla maglia, alla nappa. Tra gli accessori la nuova borsa Aurora ha un contorno morbido, mentre la pochette Crystal ha un appeal minerale mentre stivali e décolleté hanno tacchi metallici curvi.