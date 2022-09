Giancarlo Cremonesi, Il Timone per l’Italia: “Elezioni 25 settembre, bisogna sconfiggere l’astensionismo”

Il Presidente de Il Timone spiega perché andare a votare è importante affinché il nuovo governo abbia un mandato forte da parte dell’elettorato

Roma, 6 settembre 2022. Il Timone per l’Italia è un’associazione civica fra imprenditori, professionisti e manager fondata qualche anno fa da un gruppo di ‘uomini del fare’ guidati da Giancarlo Cremonesi con lo scopo principale di approfondire tematiche, avanzare proposte, dare soluzioni e progetti da mettere a disposizione della politica, spesso povera di idee e soluzioni utili e opportune per la nostra società.

Ora, alla vigilia delle elezioni politiche del 25 settembre, il Timone lancia un appello per convincere anche le persone più sfiduciate a recarsi alle urne.

“In un momento come quello che stiamo vivendo, contrassegnato da una crisi energetica senza precedenti, aggravata dagli strascichi della pandemia e dagli enormi rincari delle materie prime che hanno fatto schizzare verso l’alto l’inflazione - spiega Giancarlo Cremonesi, presidente de Il Timone - è necessario che si faccia di tutto per assicurare una massiccia presenza alle urne. Mai come adesso è necessario che il governo che uscirà dalle urne, e ci auguriamo che il centrodestra unito ottenga una vittoria netta e indiscutibile, abbia un mandato forte da parte dell’elettorato. Bisogna sconfiggere l’astensionismo - sottolinea Cremonesi - perché il nuovo governo si troverà ad affrontare prove estremamente difficili: c’è da completare il PNRR per evitare di perdere i finanziamenti europei; bisogna varare misure urgenti che evitino il rischio di fallimento di un quinto delle imprese italiane non più in grado di sopportare i costi della crisi energetica; occorre arginare il calo dell’occupazione per evitare che le difficoltà economiche delle famiglie si trasformino in una vera e propria emergenza sociale”.

Il tema dell’astensionismo domina da anni il dibattito politico; elezione dopo elezione, tornata dopo tornata, la partecipazione elettorale del popolo italiano è diminuita in maniera sostanziale.

“E’ importante che il maggior numero di elettori si rechi alle urne - sottolinea il Presidente de Il Timone, rivolgendosi soprattutto ai giovani - perché è in gioco il futuro del nostro Paese. Dobbiamo dimostrare che la fiducia ottenuta a livello internazionale, grazie soprattutto al governo Draghi, continuerà ad avere i suoi effetti positivi anche con il nuovo governo di centrodestra, al quale vogliamo assicurare il nostro contributo di idee per affrontare i tanti problemi sul tappeto: dalla sicurezza, messa a dura prova durante l’estate dai massicci sbarchi di immigrati, alla riapertura delle scuole con le nuove misure di controllo della pandemia; dalle nuove proposte in materia fiscale, sempre più urgenti per ridare fiato alla nostra economia, alla tanto attesa riforma della giustizia, per finire alla non più procrastinabile emergenza ambientale, che ha una forte ricaduta sulla Capitale assediata dai rifiuti, in attesa del termovalorizzatore”.

