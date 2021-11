Giancarlo Federico, Federcar: il settore automotive punta alla customer satisfaction, tra qualità percepita dal cliente e qualità attesa

Nuove sfide e opportunità stanno giocando un ruolo fondamentale per garantire la business continuity dell’industria automobilistica, si punta ai servizi one-to-one al cliente

Lecce, 12 novembre 2021. Il Customer Service sta assumendo un ruolo sempre più centrale in tutti i comparti del mercato. La conseguenza più significativa e impattante, anche nel settore Automotive, è che la posizione stessa del cliente si è ribaltata. Non è più un satellite che ruota attorno alle politiche dell’azienda, al contrario: il cliente è diventato, a tutti gli effetti, il centro del business.

Ed è proprio questa la mission di Federcar multibrand di Lecce. La lungimiranza del titolare Giancarlo Federico, che opera da sempre concentrando le proprie energie in attività di servizi customer oriented one-to-one, porta alla creazione di relazioni basate su quello che oggi è il valore più importante per il cliente: la fiducia. Il legame tra soddisfazione e fidelizzazione, estremamente dinamico, proietta l’azienda verso un miglioramento continuo, che trova fondamento nella necessità di adeguarsi in un mercato in continua evoluzione.

“Siamo solo all’inizio di questo processo che punta in maniera sempre più rapida verso la ‘personalizzazione’, verso un dialogo più diretto, semplice e su misura tra azienda e cliente”, spiega Giancarlo Federico. “Nuove sfide e opportunità stanno giocando un ruolo fondamentale per garantire la business continuity dell’industria automobilistica. Si tratta, quindi, di conoscere il più possibile il singolo cliente, interpretando al meglio le sue aspettative e le sue reali necessità. Imparare a rivolgersi a lui singolarmente, è questo che fa davvero la differenza”.

Il business dei servizi automotive, mercato saturo e maturo, data anche la forte competitività del settore, sta tentando di consolidare e focalizzare l’attenzione sul servizio al consumatore finale, inteso come fattore cruciale di successo e valore aggiunto.

“Da oltre trent’anni accogliamo e ascoltiamo le esigenze di chi ci sceglie per l’acquisto della propria un’auto, usata o nuova che sia”, prosegue Giancarlo Federico. “La nostra concessionaria è il luogo ideale per coloro che sono alle prese con la complicata scelta di un’auto. Sono innumerevoli le variabili che occorre comprendere e valutare. L’esperienza e alla professionalità che abbiamo acquisito nei lunghi anni di lavoro sono la dimostrazione tangibile della costumer satisfaction registrata”.

La concessionaria Federcar di Giancarlo Federico è oggi caposaldo di qualità e professionalità. L’attività da sempre pone grande attenzione alla selezione dei migliori modelli di automobili, scelti tra i marchi automobilistici più famosi al mondo. Lo staff targato Federcar accompagna il cliente in tutte le fasi, dall’ingresso in concessionaria fino all’assistenza post vendita.

“Il rapporto con il cliente non si conclude con la consegna delle chiavi, egli potrà sempre contare su di noi per tagliandi e controlli vari sulla sua autovettura, che potranno essere effettuati presso la nostra sede, a prezzi super competitivi”, conclude Giancarlo Federico. “L’obiettivo primario che ci siamo preposti è rendere minimo il gap tra qualità percepita dal cliente e qualità attesa: solo in questo modo sarà possibile misurare le nostre prestazioni nell’erogazione del servizio, in un’ottica di continuo miglioramento”.

Contatti: https://federcar.net