Gianluca Ortelli, Sana Finestra: il Bestseller su come selezionare la giusta finestra per la propria abitazione

Milano, 14.04.2023 – Cambiare le finestre di casa è una delle decisioni più delicate da prendere quando si ha a che fare con la propria abitazione. Il segreto? Sta nel seguire un metodo capace di aiutarci a configurare l’intervento da eseguire, senza il rischio di commettere errori e salvaguardando tanto il nostro benessere in casa quanto il nostro portafoglio.

Per tutti coloro che desiderano evitare di commettere errori in questa fase così delicata, esce oggi il libro di Gianluca Ortelli “SANA FINESTRA. Con il metodo “Sana Finestra” scopri come scegliere le giuste finestre per ottenere il miglior benessere abitativo nella tua casa” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per configurare l’intervento da eseguire in maniera semplice, rapida ed efficace.

“Il libro racconta, attraverso la mia esperienza, quali sono i principi di scelta per scegliere una buona finestra, spiegando innanzitutto l'errore iniziale che tutti commettono: partire dalla selezione della finestra dandogli un peso troppo importante. Spiega inoltre quali sono i passaggi corretti da fare e come valutare correttamente tutta la miriade di proposte che si trovano in giro” afferma Gianluca Ortelli, autore del libro. “Il metodo che ho creato e che spiego essere quello evoluto, perché più vantaggioso per il consumatore finale, non è frutto di un mio capriccio o di una mia invenzione, ma si rifà alla norma UNI11673, specifica sulla posa delle finestre, che però non essendo cogente viene spesso ignorata anche da chi si definisce un professionista”.

Secondo l’autore, l’errore commesso è duplice: da un lato, il consumatore pensa che sia sufficiente scegliere la finestra che gli piace di più, dall’altro il venditore, anziché investire del tempo per far capire che le nuove finestre necessitano di essere configurate in modo che si amalgamino alla casa e all'ambiente interno, avalla i desideri del cliente e si limita a vendere finestre come se fossero un bene qualsiasi. L’obiettivo di Gianluca Ortelli, invece, è quello di fare in modo che la scelta delle finestre passi attraverso un processo di analisi preventiva che aiuti a comporre la finestra ideale nel modo più adatto alla casa e a chi la abita, prevenendo problemi e spreco di denaro.

“Gianluca Ortelli, con il suo libro, ci invita ad abbandonare la ricerca tradizionale delle finestre basata sul metodo meccanico, preso in prestito dagli show room di mobili nati negli anni 70/80 che, se può andare bene per un prodotto che ha una sua autonomia funzionale, non va invece bene per una finestra la cui funzionalità dipende da fattori circostanti da valutare in modo specifico” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Molto più intelligente quindi usare un metodo evoluto che, grazie al libro, viene spiegato mettendo in condizione il consumatore di effettuare una scelta pienamente consapevole”.

“Dopo aver parlato con Giacomo Bruno in merito all’idea di sviluppare il mio libro, posso affermare che lo staff Bruno Editore mi ha saputo accompagnare passo passo dandomi tutte le dritte necessarie alla composizione di un testo del quale sono infinitamente soddisfatto” conclude l’autore. “Attualmente non mi perdo nessuno dei suoi libri e delle sue dirette perché da Giacomo c'è sempre da imparare. L'obiettivo è quello di non fermarsi qui e di collaborare con la sua casa editrice anche per altre pubblicazioni”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/40quiP6

Gianluca Ortelli nasce a Como nel 1970. È sposato con Tiziana ed è padre di Greta, Irene e Mirko. Inizia lavorando nella falegnameria del papà Armando dopo aver frequentato la scuola professionale per mobilieri CFP di Cantù. Dagli studi impara il disegno tecnico, mentre dal padre impara la cura dei particolari e un’invidiabile manualità che lo specializza nella risoluzione di problemi tecnici. La particolare direzione della falegnameria verso la produzione di finestre lo appassiona al punto tale da portarlo a studiare in profondità materiali e tecniche costruttive, senza fermarsi al solo aspetto estetico. Grazie alla continua formazione e alle competenze acquisite, ha collaborato come consulente tecnico per il servizio clienti di aziende partner viaggiando su tutto il nord Italia e ha ottenuto le qualifiche professionali europee EQF3, EQF4 ed Expert Casa Clima. Nel 2017 ha fondato “Sana Finestra” con lo scopo di accompagnare i clienti in un percorso che va dal progetto all’installazione di nuove finestre. Grazie al metodo che ha inventato, aiuta le persone ad essere felici in una casa sana, sicura e confortevole. Sito web:www.sanafinestra.com – www.gianlucaortelli.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it