Gianni Morandi ustionato, la foto dall'ospedale con la moglie Anna

(Adnkronos)

"Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...". Sono le parole che Gianni Morandi ha scelto per condividere sui suoi profili social una foto (scattata dall'infermiere Yash) in cui si vede la moglie Anna pronta a imboccarlo. L'artista è ricoverato da circa due settimane al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena in seguito alle ustioni riportate durante una caduta nel fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie. Nell'immagine si vede come Morandi abbia entrambe le mani fasciate e non possa quindi mangiare da solo.