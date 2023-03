Gianpaolo Cannizzo il dentista dei vip: tra i suoi pazienti Silvio Berlusconi e Paris Hilton

Anni di esperienza nel mondo dell’estetica dentale hanno convertito Gianpaolo Cannizzo nella firma di riferimento del panorama nazionale

Milano, 23 Marzo 2023. Soprannominato da tutti come “il dentista dei Vip”, il Dr Cannizzo Gianpaolo, dell’omonimo studio dentistico milanese, racconta come negli anni sia riuscito a guadagnare la fiducia di clienti come il Presidente Silvio Berlusconi e Paris Hilton.

“Ho sempre cercato di puntare sul comfort e l’efficienza del mio studio dentistico”, ammette il Dr Cannizzo, “stare attenti ai piccoli dettagli per rendere l’esperienza dal dentista confortevole e, non meno importante, efficace nel raggiungimento del perfetto equilibrio tra estetica dentale e stato di salute del cavo orale”.

Negli anni, infatti, ad essersi affidati letteralmente alle sue mani, ci sono stati personaggi noti e famosi del panorama internazionale. Il Dr Cannizzo ne passa in rassegna alcuni: “Personaggi dello spettacolo, della politica, cantanti e calciatori si sono seduti nel nostro studio”, racconta, “tra quelli che più mi hanno fatto inorgoglire ci sono stati il Presidente Silvio Berlusconi e l’immensa Paris Hilton. Ciascuno nel suo campo, ha fatto la storia dell’immaginario comune”, si sbilancia il Dr Cannizzo Gianpaolo.

Ad aver attirato negli anni l’interesse e l’attenzione di così tante star ed influencers è stata una semplice cosa: “La professionalità e le tecniche all’avanguardia che utilizziamo per rendere al meglio l’estetica del sorriso di queste persone”, ammette il Dr Cannizzo.

“Un’attenzione speciale per lo stato psicologico del paziente. Deve sentirsi a casa, deve trovare una squadra di professionisti capaci di rendere l’esperienza dal dentista, che nell’immaginario comune crea sempre una reazione di repulsione, un momento di normale e quotidiana routine”, spiega Cannizzo Gianpaolo.

Oltre al comfort e al sostegno che i vip possono trovare nell’ambulatorio del Dottor Cannizzo, anche anni ed anni di esperienza nel settore dell’ortodonzia e dell’estetica dentale che gli hanno valso un riconoscimento unanime.

“Non c’è intervento dentale che non si basi su l’esperienza ultra decennale che ciascuno professionista dentro a questo ambulatorio può vantare”, incalza il Dr Cannizzo. “Senza di quella, la cura e le attenzioni che prestiamo ai nostri clienti, non significherebbero niente anche perché, da noi, si aspettano il meglio del meglio per i loro sorrisi”.

Sembra quasi vertiginoso pensare di doversi occupare del sorriso di Paris Hilton. “Lo è, infatti”, ammette il Dr Cannizzo. “Lo è da molti punti di vista ma poi resta la professionalità del ruolo che svolgiamo ed il risultato che si deve portare a casa. Questo mi aiuta molto a rimanere con i piedi ben saldi a terra, e la mente concentrata sull’obiettivo finale da raggiungere: un sorriso da sogno”.

