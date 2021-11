Giampiero Galeazzi, Mara Venier commossa in diretta: "Ho perso Bisteccone mio..."

Il ricordo della conduttrice nella puntata di Domenica In

Commosso ricordo di Giampiero Galeazzi, morto venerdì all'età di 75 anni, nella puntata di oggi di Domenica In. "Tanti di noi hanno perso un grande amico, io perso Bisteccone mio, con il quale ho condiviso anni meravigliosi di una bellissima amicizia che durerà sempre e che non finirà mai. Lui avrebbe voluto essere ricordato con il sorriso ed è quello che cercheremo di fare oggi, anche se ora facciamo tutti fatica", ha detto senza riuscire a trattenere le lacrime Mara Venier. Accanto alla conduttrice in studio tanti ospiti che hanno avuto una sincera amicizia con Giampiero, da Panatta a Mihajlovic, da Fabrizio Maffei a Marino Bartoletti e Giuseppe Abbagnale.

"Io vorrei ricordare Giampiero da grande giornalista sportivo che era, sono io che l'ho rovinato portandolo dallo sport al mondo dello spettacolo, diceva sempre che l'ho 'rovinato' e che l'ho fatto ingrassare", ha ricordato Mara Venier..