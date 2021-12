Gibelli (ASSTRA): "La pandemia ha cambiato condizione lavoro italiani. Va ripensato nuovo modello di TPL"

“La pandemia è entrata in maniera significativa nelle condizioni di lavoro degli italiani con lo smart working che è passato dal 4% al 25%. Questa percentuale si stabilizzerà negli anni ed è quindi ipotizzabile che ci si muoverà in futuro di più per il tempo libero rispetto al classico pendolarismo. Per questo va ripensato, attraverso piattaforme e servizi sempre più dedicati all’individuo, un nuovo modello di TPL”. Così il Presidente di ASSTRA, Andrea Gibelli, a margine del primo giorno del XVI Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale del Trasporto Pubblico Locale, Next Generation Mobility, tenutosi presso l’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria.