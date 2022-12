Gift Natale 2022, idee regalo per tutti coloro che hanno la fantasia stanca

Scegliere di regalare ciò che di più viene apprezzato da chi lo riceve. Se siete anche voi a una manciata di giorni dal Natale e temete il rischio riciclo, le nostre idee regalo per chi ha la fantasia stanca, per i ritardatari cronici, per chi ha un budget limitato, per chi ama prendere per la gola.

Il dono ecologista

Mumm, la Maison di Reims, presenta Mumm Grand Cordon Kraft Box, una box che contiene Grand Cordon, sofisticata Cuvée, custodita in una bottiglia in vetro riciclato, senza etichetta frontale, probabilmente la più leggera al mondo. Un messaggio chiaro in questo Natale che vuole essere sempre più sostenibile, sempre più attento alle risorse del pianeta. Una posizione risoluta quella della Maison che si traduce in una box dalla matericità naturale, deliberatamente grezza, realizzata in carta per il 93% riciclata, 100% riciclabile, a protezione del Grand Cordon. Mumm Grand Cordon rivela aromi di vaniglia e frutti tropicali, un gusto rotondo con una freschezza precisa che ne testimonia la grande complessità. Il lusso, finalmente, è strettamente intrecciato all’attenzione per l’ambiente. Prezzo medio online 38 euro. Lo compri qui.

Per i Grappa lovers

Il regalo perfetto per chi ama la tradizione è una box che contenga il meglio delle grappe della storica distilleria del Lago Maggiore, la Rossi d’Angera, preparate secondo ricette antiche di famiglia tramandate da ben175 anni. Per questo Natale la distilleria ha lanciato un’elegante box in legno: una Limited Edition che custodisce sei delle grappe più rappresentative nel formato ormai iconico del “mixino” da10 cl. Dalle grappe più giovani e morbide a quelle barricate, dalle ultimissime novità fino alle grappe più storiche e rappresentative. All’interno della Limited Edition troviamo: la Riserva Personale, grappa tipica del territorio lombardo e più rappresentativa di Rossi d’Angera, ottenuta da pregiate vinacce di Nebbiolo e Dolcetto. La linea di grande carattere Amandola affinata 18 mesi in barrique, morbida e carezzevole sia nella versione con sole uve Nebbiolo che in quella da vinacce di Moscato d’Asti. Immancabile l’Acqua d’Angera Barricata ottenuta da vinacce provenienti dai “Ronchi Varesini” e dalle caratteristiche tipiche dei vitigni lacustri. Presente anche la linea delicata Trailaghi, con Trailaghi Pinot Nero, ottenuta da vinacce di solo Pinot Nero, e la nuovissima versione Trailaghi Lugana da vinacce bianche di Lugana provenienti dalla zona del Lago di Garda. Prezzo 65 euro, comprala qui.

Per gli impenitenti della bollicina

Eletto il Migliore Prosecco del 2020 al The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020, la più prestigiosa competizione internazionale dedicata a champagne e spumanti, il Cilindro RUIOL CASTEI - Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry di Follador è il regalo ideale per gli appassionati del vino spumante più venduto al mondo. Naso fruttato con una chiara percezione di mela golden, pesca, pera, e delicati sentori di fiori bianchi, è l’aperitivo per eccellenza. Un regalo passepartout adatto per tutte le tasche, con cui siamo certi non sfigurerete. Prezzo 18.90 euro , acquistabile su Follador.

Nel girone dei golosi



Il Panettone artigianale del maestro panificatore Tommaso Cannata da I Compari piace a tutti grandi e piccini, piace soprattutto tradizionale. Come ogni anno, al primo posto tra i migliori regali di Natale c’è proprio il Panettone, il dolce tipico della tradizione milanese. Il maestro panificatore Tommaso Cannata, patron de I Compari - in Corso Indipendenza 1, Milano- Messinese doc, classe 1694, realizza un goloso panettone artigianale nel formato da 750 grammi con ingredienti selezionati e di altissima qualità, come canditi siciliani, burro francese e vaniglia del Madagascar, per un prodotto d’eccezione. Prenotabile su I compari, al prezzo di 29 euro.

Per i fashion lovers

Esempio perfetto dell’unione tra creatività e artigianalità di due eccellenze del Made in Italy, la Cornice Dolce&Gabbana e Donnafugata è un regalo unico che porta nel mondo la Sicilia in una confezione cornice in prestigiosa cartotecnica contenente tre bottiglie da 0,75 L dei vini nati dalla collaborazione con Dolce&Gabbana. Isolano 2020, Tancredi 2018 e Cuordilava 2018 sono le produzioni di pregio che si possono acquistare sullo shop online Donnafugata. Prezzo 131 euro.



