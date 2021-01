Roma, 18 gen. (Adnkronos)

(di Alisa Toaff)

''Una notizia bellissima! Finalmente una 'perla di Napoli' diventa capitale italiana della cultura e accende così un faro su un territorio che ha tanto da mostrare''. Così all'Adnkronos Gigi D'Alessio sulla proclamazione di Procida come capitale italiana della cultura per il 2022. Penso -sottolinea D'Alessio- che sia un segnale molto importante e l’occasione per tanti di scoprire una terra con una ricchezza e un paesaggio che può incantare il mondo'', conclude il cantante.