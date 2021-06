Giletti, addio a La7?

Addio di Massimo Giletti a La7? Il saluto del conduttore di ieri sera prima della pausa estiva, al termine dell'ultima delle 35 puntate della stagione, apre a diverse interpretazioni. "Questa è stata l'ultima puntata di 'Non è l'Arena'. Sono stati 4 anni straordinari vissuti qui su La7... Vi auguro una felice estate. Ad Maiora e grazie", ha detto infatti Giletti accompagnato in sottofondo dal brano di Vasco Rossi 'Un mondo migliore'. "Non è facile pensare di andar via. E portarsi dietro la malinconia", il verso del brano che è possibile ascoltare mentre il giornalista saluta il suo pubblico. Un saluto che suona più come un addio che come un arrivederci.

Grazie per averci seguito in tutte le 35 puntate della stagione.

