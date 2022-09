Incidente domestico per Gina Lollobrigida. L'attrice, 95 anni, ieri sarebbe inciampata in casa e si sarebbe rotta un femore. Ricoverata in ospedale a Roma, domani dovrebbe essere operata. Lo riferisce il suo avvocato Antonio Ingroia. ''Sta bene - ha raccontato Ingroia - l'ho sentita ieri sera e stava vedendo un suo vecchio film, 'Pane amore e fantasia', nella sua stanza. Era di buon umore''.