Ginnastica Ritmica, va in scena a Benevento la Coppa Campania ASI

Si è svolta, ieri, presso il PalaTedeschi di Benevento la Coppa Campania di Ginnastica Ritmica ASI, manifestazione che ha riunito nel capoluogo sannita oltre venti società sportive provenienti da tutto il territorio regionale con più di quattrocento atlete in gara che hanno realizzato oltre cinquecento esercizi.

L’evento, organizzato dal Comitato Regionale Asi della Campania, dalla Asd ASI Polisportiva Bellona ed in collaborazione della Ansmes Campania previsto coreografie, percorsi ed esercizi individuali, di coppia e di squadra – a corpo libero e con attrezzi – impegnando bambine e ragazza dai tre ai venti anni nelle categorie esordienti, allieve 1/4, junior 1/3 e senior 1/3.

La grande festa di sport ha pacificamente invaso il palazzetto beneventano con genitori ed atlete ospitati nella struttura di proprietà dell’Amministrazione Provinciale. Una importante ed innovativa sinergia è stata realizzata con la Rete Museale della Provincia di Benevento che ha messo a disposizione dei biglietti gratuiti per permettere alle giovani atlete ed alle loro famiglie di visitare lo splendido Museo del Sannio e la Collezione di Iside.

«Quest’anno Benevento accoglie il più importante evento regionale di ginnastica ritmica targato ASI – commenta Nicola Scaringi, presidente regionale dell’Ente – ed è, per noi, un piacere essere qui. La Coppa Campania Asi rappresenta, ormai, un appuntamento fisso nel nostro programma di promozione sportiva e si riconferma, anche quest’anno, come un evento tanto atteso quanto partecipato».

«L’atmosfera nella quale si svolge la Coppa Campania – dichiara Anna Aurilio, responsabile del Settore Ginnastica Ritmica Regionale ASI – è sempre una piacevole festa, una occasione di crescita per tutte le nostre atlete ma anche di confronto tra le varie realtà territoriali di questo sport. Il livello tecnico costantemente in crescita dimostra quanto questo sport si stia sviluppando in Campania e quanto l’ASI stia aiutando questa crescita attraverso questo ed altri eventi».

All’evento sono stati presenti Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, Francesco Maturi, presidente regionale Ansmes (Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo) ed Alfonso Pacilio, responsabile della Rete Museale della Provincia di Benevento.

Leggi la notizia sul sito Asi