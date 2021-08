Gino Strada, Saviano: "Un tenero grazie per tutta la m... che ti sei preso sui migranti"

Lo scrittore su Twitter: "Hai seguito la tua idea di giustizia e non hai rinunciato alla rabbia della battaglia"

"Addio Gino Strada, anima combattente". Così Roberto Saviano su Twitter ricorda il fondatore di Emergency scomparso oggi a 73 anni. "Un tenero grazie per tutta la merda che ti sei preso su migranti e sui conflitti, accuse cui opponevi la pazienza di non lasciarti sommergere né manipolare. Hai seguito la tua idea di giustizia e non hai rinunciato alla rabbia della battaglia", si legge nel post .