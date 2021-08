Gino Strada, Vauro: "Non trovo più parole"

"Non trovo le parole perché non possiamo più cercarle insieme. Addio caro Gino". Vauro rende omaggio a Gino Strada. Il fondatore di Emergency è morto oggi all'età di 73 anni. "Gino Strada se n’è andato. Capitava. Ci capitava, in Afghanistan come in Iraq, come in tanti luoghi di guerra, di restare senza parole davanti all’orrore ed alla sofferenza", scrive Vauro, amico e collaboratore di Strada in tante iniziative. "A volte insieme le cercavamo per denunciare il crimine che è la guerra. Dovevamo trovarle e le trovavamo. Io invece oggi non ne trovo per dire il dolore che la scomparsa di Gino mi provoca dentro. Non le trovo perché non possiamo più cercarle insieme. Addio caro Gino".