GIOCA & VINCI CON PENNYVEGAS!

PENNY GAME torna rinnovato sull’APP PENNY

Cernusco sul Naviglio – 1 febbraio 2023. Dopo il grande successo di PENNYGame con il gioco IL GIRAPENNY dello scorso anno che ha registrato migliaia di partecipanti, oggi vi aspetta un nuovo sorprendente gioco, PENNYVEGAS dal 2 febbraio al 26 febbraio 2023.

Il format PENNYGame si inserisce, infatti, nel percorso evolutivo dell’APP di PENNY che assumerà sempre più un ruolo centrale nella relazione tra il brand e i suoi clienti, i quali attraverso l’APP avranno la possibilità di accedere a un mondo di vantaggi sempre più ampio e personalizzato.

Entrando nell’APP di PENNY e inserendo le proprie credenziali, i nostri clienti potranno tentare la fortuna una volta al giorno, tutti i giorni, e vincere uno degli oltre 150.000 prodotti in palio.

Nel nuovo gioco PENNYVEGAS basterà fare tap sullo schermo per avviare la slot machine firmata PENNY. La dinamica è semplice e intuitiva: si vince subito, con l’allineamento di prodotti uguali proprio in stile slot machine; il cliente avrà quindi subito la possibilità di ritirare il prodotto in un punto vendita PENNY entro 5 giorni dalla ricezione dell’e-mail di conferma, mostrando il codice a barre riportato nell’e-mail.

Il gioco è valido per tutti i clienti che possiedono l’APP di PENNY e registrano un profilo per ottenere la PENNYCard digitale.

“L’iniziativa è un’opportunità per avvicinare ancora di più i nostri clienti al mondo PENNY, di entrare in contatto con loro in modo divertente, smart, veloce e conveniente e di premiarli per continuare a sceglierci giorno dopo giorno per la qualità dei nostri prodotti – commenta così Bruno Bianchini, direttore marketing strategico PENNY Italia”.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 420 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4720 dipendenti, di cui donne sono il 75%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 76,5 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966