Giocattoli green, anche il Super Santos diventa bio

Gli intramontabili Super Santos e SuperTele diventano bio. E' la svolta green dei giocattoli avviata da Mondo con due nuovi progetti green: BioBall e ReNewToys. I nuovi BioBall sono palloni realizzati con una nuova formula bio priva di ftalati che sostituisce il 50% delle materie prime di origine fossile con materie di origine vegetale proveniente da fonti naturali. Le caratteristiche intrinseche del prodotto non solo lo rendono il primo pallone green, ma contribuiscono anche a migliorarne l’elasticità e quindi la giocabilità.

Disponibili in tantissime varianti, tra cui Super Santos e SuperTele, i BioBall sono volati negli Stati Uniti per un test che misurasse il livello di carbonio 14 presso la Beta Analytic in Maryland e successivamente sono stati certificati 'Ok Bio-Based' dal Tuv Austria, il principale ente di certificazione bio europea che garantisce l’alta qualità della rinnovabilità delle materie prime utilizzate.

Ma non è tutto, in previsione dell’estate Mondo lancia anche ReNewToys, il nuovo set di prodotti da spiaggia (secchielli, rastrelli, palette etc.) costruito utilizzando materiale riciclato proveniente dalla filiera alimentare pre-consumo. Entrambi i progetti riducono di oltre 2mila tonnellate le emissioni di Co2.