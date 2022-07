Giochi del Mediterraneo, Musolesi oro nel tiro con l'arco, ko Gazoz campione olimpico

Un prestigioso oro arriva dal tiro con l'arco. Nell'individuale maschile ai Giochi del Mediterraneo a Orano, Federico Musolesi nella finale per l'oro ha battuto il turco Mete Gazoz, campione olimpico a Tokyo, 6-4, dopo aver superato in semifinale il compagno di squadra Mauro Nespoli, (finalista a Tokyo dove è stato superato dallo stesso Gazoz) che ha poi conquistato il bronzo, battendo nella finalina il francese Bernardi 7-3. Musolesi nella gara in Algeria ha eliminato prima l'egiziano Bahaaeldin Aly 7-1, poi il croato Alen Remar 6-0, e lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia 6-4, prima di avere la meglio in semifinale su Nespoli 6-2.

Nella finale femminile arriva invece un altro argento per Lucilla Boari. L'azzurra dopo il mix team e la gara a squadre femminile conquista la terza medaglia d'argento. Battuta in finale 7-1 dalla spagnola Leyre Fernandez Infante.