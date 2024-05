Responsabilità, sicurezza e innovazione: il presente e il futuro di Novomatic

Novomatic Italia ha ospitato "Il grande circolo dei sogni", un evento spettacolare svoltosi agli Studi De Paolis di Roma, che ha visto la partecipazione di clienti e partner per celebrare i successi del gruppo e guardare al futuro del gaming.

Durante due serate dedicate a partner e clienti del gruppo, Markus Buechele, CEO di Novomatic Italia, ha illustrato la visione dell'azienda: "La nostra idea è che si debba andare verso un futuro in cui si possano confrontare le imprese dal punto di vista di prodotto e approccio commerciale. Offrire prodotti basati sull’innovazione tecnologica richiede grandi investimenti anche in termini di ricerca e sviluppo, investimenti che continueremo a sostenere in futuro."

Buechele ha posto l'accento sull'importanza della sicurezza e dell'affidabilità nei prodotti Novomatic: "Pensare al giocatore vuol dire anche offrirgli divertimento e certezze grazie alla sicurezza dei nostri sistemi. Ci impegniamo ogni giorno nell’elevare il livello di sicurezza e affidabilità della nostra offerta."

Il CEO ha inoltre sottolineato l'importanza della responsabilità: "è un tema molto caro a Novomatic in tutto il mondo. Responsabilità verso lo Stato e le Istituzioni, verso i consumatori finali e verso l’ambiente e la società civile. Questo valore ci guida sempre."

Durante l'evento sono state presentate diverse novità, tra cui la nuova VIP X DREAM FV330, da Michele Masini, BU VLT Director di Novomatic Italia. Questa nuova offerta rappresenta un passo avanti verso il futuro del retail VLT.

Ombretta Di Monte, AWP Sales Director di Novomatic Italia, ha parlato del futuro delle AWP-R: "Saranno una vera innovazione, migliorando un prodotto esistente e rendendolo più sicuro e all’avanguardia."

L'evento ha anche dato spazio alle subsidiaries del gruppo, come ADMIRAL Pay e HBG Online Gaming, evidenziando il ruolo fondamentale della tecnologia e dell'innovazione nel continuo sviluppo di prodotti e servizi.

"Il grande circolo dei sogni" ha rappresentato una importante occasione per Novomatic di condividere la propria visione e il proprio impegno per il futuro del gaming, puntando su responsabilità, sicurezza e innovazione.