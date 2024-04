'Amici 23': per la vittoria finale favoritissimi Holden e Petit

Il talent show "Amici di Maria De Filippi" ha inaugurato sabato scorso la fase serale della sua 23ma edizione, con la prima delle puntate che si protrarranno fino al 18 maggio prossimo.

Anche quest'anno, la competizione vede la partecipazione di tre squadre, ciascuna delle quali è capitanata da una coppia di docenti. Le coppie di professori di quest'edizione sono formate da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Il giudizio sulle esibizioni dei concorrenti è affidato a una giuria esterna composta da figure di spicco del mondo dello spettacolo: Giuseppe Gioffrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

La prima puntata ha già visto l'eliminazione di due concorrenti, Ayle e il ballerino Kumo.

Le quote dei bookmakers indicano come favorito alla vittoria finale Holden, con una quota di 2.00, seguito da Petit (2.50) e Mida (5.00). Tra i concorrenti considerati outsider troviamo Nicholas e Martina (entrambi a quota 10.00), Dustin e Lil Jolie (15.00), Marisol e Gaia (20.00 e 25.00 rispettivamente), e infine Lucia (25.00). Quota molto elevata, 40.00, per Sarah, Sofia e Giovanni.