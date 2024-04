Formula 1, il GP di Cina promette emozioni forti: Verstappen alla ricerca di una nuova vittoria

La carovana della Formula 1 rimane in Asia e, dopo Suzuka, approda a Shanghai per il ritorno del Gran Premio di Cina dopo cinque anni di assenza. Max Verstappen, il cui miglior risultato su questo tracciato è stato un terzo posto, è determinato a conquistare un altro trionfo stagionale, sfidando il dominio storico della Mercedes. La scuderia tedesca, nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione, ha ottenuto sei vittorie in sedici edizioni del Gran Premio.

Verstappen, con il supporto della Red Bull, si presenta come il grande favorito secondo gli analisti dei bookmakers: è quotato a 1,65 per la pole position e a 1,25 per la vittoria nella gara. Anche la Tripletta, che comprende pole position, vittoria e giro più veloce, è valutata a 2,50.

Tra gli avversari più pericolosi per Verstappen ci sono i piloti della Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, entrambi con buone possibilità di successo, quotati a 5,00 per la pole e a 9,00 per la vittoria. In particolare, Leclerc è alla ricerca di una vittoria che manca da quasi due anni, da quel Gran Premio d'Austria vinto proprio contro la Red Bull.

Dopo questa rosa, quote più alte: Lando Norris su McLaren è quotato a 25, mentre George Russell su Mercedes e Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris, sono entrambi a 33. Lewis Hamilton, che detiene il record di vittorie e pole position a Shanghai, ha una quota di 50, riflettendo una sfida ardua per un possibile settimo trionfo sul circuito asiatico.