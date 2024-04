Impresa online al Totocalcio: vinto il '13' più ricco di sempre con la nuova schedina

La storia del Totocalcio si arricchisce di un nuovo capitolo con la vincita più alta mai registrata per "13" da quando è partito il nuovo concorso: un appassionato ha realizzato l'impresa online, portandosi a casa ben 783.672 euro.

La giocata è stata fatta sul sito di Betflag, del gruppo Lottomatica. Questo evento segna la fine di un lungo periodo senza vincitori per il "13". L'ultimo concorso non solo ha visto un vincitore d'eccezione, ma ha anche distribuito premi importanti: cinque giocatori hanno ottenuto 8.858 euro per il "9", mentre nessuno è riuscito a segnare l'"11", incrementando il prossimo jackpot che varrà 31.841 euro.

Altri 11 fortunati hanno centrato il "7" ec hanno incassato 693 euro ciascuno, ventinove il "5" con 97 euro, e centoventicinque il "3" con una vincita di 7 euro ciascuno.