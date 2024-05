MotoGP, Bagnaia punta alla terza vittoria al Mugello

Pecco Bagnaia si prepara a cercare il terzo successo in carriera sul circuito del Mugello domenica prossima. Una gara di casa nel giorno della Festa della Repubblica è un'occasione imperdibile per il pilota italiano.

Anche i bookmaker ripongono grande fiducia in Pecco, reduce dalla vittoria a Montmelò, con le quote per la sua vittoria che variano tra 2,00 e 2,25. Per Jorge Martin e Marc Marquez le quote oscillano tra 3,25 e 4,00, mentre Pedro Acosta è quotato tra 7,50 e 12,00 e l’altro azzurro, Enea Bastianini, a 15,00.

Per quanto riguarda la vittoria del Motomondiale, dopo sei gare è Jorge Martin a guidare la classifica con 155 punti, con un vantaggio di 39 punti su Bagnaia. Le quote vedono lo spagnolo favorito a 1,80 o 2,00, seguito da Bagnaia che pagherebbe tra 3,00 e 3,25 volte la posta.