Serie A: per i bookmakers Italiano vicino alla panchina del Napoli

Con l'estate all'orizzonte, il calcio italiano si prepara a vivere una fase di grandi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda le guide tecniche delle squadre di Serie A. Al momento, l'unica certezza sembra essere Simone Inzaghi, in procinto di celebrare lo scudetto con l'Inter, mentre per tutte le altre squadre si prospettano possibili rivoluzioni sulle panchine, a partire dal Napoli, pronto a inaugurare un nuovo ciclo.

Secondo i bookmakers, Vincenzo Italiano emerge come favorito per la panchina azzurra con una quota di 4,00. Il tecnico, attualmente a Firenze, potrebbe accettare la sfida di riportare il Napoli ai vertici del massimo campionato italiano, lasciando così la guida della Fiorentina.

Nonostante le recenti tensioni tra il presidente De Laurentiis e Maurizio Sarri, seguite alle dimissioni di quest'ultimo dalla Lazio, un suo possibile ritorno al Napoli non è da escludere. Con un passato glorioso al Maradona, un "secondo atto" di Sarri, quotato a 6,00 dai bookmakers, potrebbe non essere così improbabile.

Antonio Conte completa il trio dei favoriti. Dopo aver declinato un'offerta del Napoli lo scorso autunno, il tecnico potrebbe riconsiderare l'opportunità di unirsi agli azzurri con l'obiettivo di vincere lo scudetto con una terza squadra diversa, un'impresa storica quotata a 7,50.

Tuttavia, il presidente De Laurentiis è noto per le sue mosse a sorpresa, e chi meglio di José Mourinho potrebbe infiammare gli animi dei tifosi napoletani? Lo Special One, recentemente esonerato dalla Roma ma pronto a rilanciarsi già dalla prossima estate, potrebbe approdare per la terza volta in Serie A, questa volta al Napoli. Il suo ritorno è quotato a 9,00.