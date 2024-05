Totocalcio, nessun '13' nell'ultima schedina: jackpot record nel prossimo concorso

Nell'ultimo concorso del Totocalcio, nessun giocatore è riuscito a centrare il tanto ambito '13'. Questo significa che il jackpot, nel prossimo concorso, raggiungerà un importo record, con una somma totale di oltre 100.000 euro suddivisa tra le categorie '13', '11', '9' e '7'.

Il Totocalcio è uno dei giochi più amati dagli italiani e continua a regalare emozioni e sorprese. Con il jackpot accumulato, il prossimo appuntamento sarà particolarmente interessante per tutti coloro che amano tentare la fortuna e magari cambiare la propria vita con una vincita straordinaria.

Oltre a quello per il “13”, pari a 72.384 euro, l’“11” avrà un jackpot di 14.744 euro, per il “9” sarà di 7.385 euro, mentre per il “7” ammonterà a 9.444 euro.