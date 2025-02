Gennaio da record per le scommesse: vola la spesa in agenzia e online

Il mercato delle scommesse ha registrato un mese di gennaio all’insegna della crescita, con numeri in forte espansione per la spesa, sia nel canale fisico sia in quello online. In particolare, le scommesse in agenzia hanno segnato un incremento del +128,2%, con la spesa che è salita da 43,3 milioni a 99 milioni di euro rispetto a gennaio 2024. La raccolta complessiva nelle sale scommesse si è attestata a 499 milioni di euro.

Anche il settore delle scommesse online ha mostrato un trend positivo: la spesa ha raggiunto i 159 milioni di euro, crescendo del +80,2% rispetto agli 88,2 milioni dello stesso mese dell'anno scorso. Tuttavia, il dato della raccolta va in direzione opposta: il totale giocato nel canale digitale è sceso del -7,1%, passando da 1,4 miliardi a 1,3 miliardi di euro.