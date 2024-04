VinciCasa: gioca la stessa schedina per due anni e vince la casa

La fortuna ha bussato alla porta di una giovane impiegata di Villa Santa (MB), identificata con il nome di fantasia "Paola", nel concorso n. 51 del VinciCasa, parte della famiglia di giochi Win for Life di Sisal. La vincitrice aveva giocato la schedina presso il punto vendita Sisinni Sergio, situato nel Centro Commerciale "Il Gigante" in Via Vecellio, 1, il 20 febbraio scorso, indovinando i numeri 6, 7, 11, 14, 35.

Il premio da 500.000 euro è stato così assegnato: 200.000 euro disponibili immediatamente per la vincitrice, mentre la somma restante è destinata all'acquisto di una o più proprietà immobiliari in Italia. Paola, la vincitrice, descrive la vincita come l'epilogo di un sogno coltivato da tempo, quello di una casa dove crescere la sua famiglia.

Con grande determinazione e un pizzico di speranza, Paola ha giocato la stessa combinazione, ispirata dalle date di nascita dei suoi familiari, una volta alla settimana per due anni, finché il suo sogno non è diventato realtà.

Dopo aver appreso della vittoria, Paola e suo marito, increduli ma estremamente felici, hanno deciso di mantenere la notizia riservata, svelandola solo ai propri genitori. Il desiderio di offrire ai loro figli una stanza tutta per loro si avvererà presto.