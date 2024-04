Win For Life: centra zero numeri ma porta a casa una vincita da '10 e lode'

Un giocatore di Torino ha centrato una bella vincita nel concorso delle 14:00 di lunedì 25 marzo del Win for Life Classico. Con una giocata di soli 2 euro, effettuata presso un bar di Via Susa, il cliente ha realizzato una vincita di 13.486,54 euro, centrando uno '0'.

I numeri vincenti dell'estrazione sono stati 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, con il 'Numerone' 6. Per giocare al Win for Life Classico, i partecipanti devono selezionare 10 numeri tra 1 e 20, oltre a un 'Numerone', anch'esso compreso tra i primi 20 numeri. Il gioco offre la possibilità di vincere premi straordinari, inclusa una rendita da 3.000 euro al mese per vent'anni.

Con questa ultima vincita, Win For Life continua a confermarsi come uno dei giochi più amati e generosi, avendo distribuito, fino ad oggi, ben 471 rendite.