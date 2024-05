Acquisizione di SKS365 da parte di Lottomatica: arriva l'ok da AGCM

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha dato il via libera all'acquisizione di SKS365 Malta Holding da parte di Lottomatica. L'AGCM ha deciso di non avviare un'istruttoria, ritenendo che l'operazione non ostacoli la concorrenza nei mercati interessati né crei una posizione dominante.

L'accordo è stato stipulato il 1° novembre 2023, quando GBO S.p.A. ha concordato di acquisire il 100% delle azioni di SKS365. Di conseguenza, Lottomatica acquisirà il controllo esclusivo di SKS365 attraverso la sua controllata GBO.

L'operazione ha una dimensione comunitaria, superando i 5 miliardi di euro di fatturato mondiale e 250 milioni di euro di fatturato nell'Unione Europea. Tuttavia, la Commissione Europea ha delegato la valutazione all'Italia, e l'AGCM ha concluso che l'acquisizione non pregiudica la concorrenza.

Lottomatica è attiva nella raccolta di giochi e scommesse, mentre SKS365 opera principalmente nel mercato delle scommesse e dei giochi online. Insieme, nel mercato nazionale delle scommesse, le due aziende avranno una quota di mercato stimata tra il 25% e il 30%, mentre per la raccolta di giochi online la quota sarà simile.

Nonostante Lottomatica diventi il principale operatore di mercato, l'AGCM ha concluso che l'operazione non determinerà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, grazie anche alla presenza di altri operatori rilevanti nel mercato.

L'acquisizione da parte di Lottomatica dell'unica sala da gioco gestita da SKS365 a Roma non determinerà effetti di rilievo, poiché si tratta di una singola sala su un totale di 622 unità nel comune.

In conclusione, l'AGCM ritiene che l'operazione non determinerà effetti negativi sulla concorrenza.