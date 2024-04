Molise, al via Piano di Intervento per il gioco d'azzardo patologico

Il Molise fa un passo avanti nella lotta contro il Gioco d'Azzardo Patologico (Gap), con l'approvazione di un piano dettagliato per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da questa dipendenza. Il Commissario ad Acta per la Sanità della regione, Marco Bonamico, in accordo con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha dato il via libera al Piano delle attività finanziato tramite il Fondo Gap 2022.

Questo piano rappresenta un'evoluzione delle iniziative già messe in campo e prevede nuovi programmi, con l'obiettivo di fornire un supporto concreto ai cittadini colpiti dal Gap. Le procedure per il reclutamento del personale specializzato, gestite dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem), sono quasi completate, rendendo possibile l'imminente attivazione dei servizi previsti dal piano, che include la firma dei contratti con i professionisti selezionati.